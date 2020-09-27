Определился второй после Усика победитель Всемирной суперсерии бокса

35-летний латвийский боксер Майрис Бриедис победил американского чемпиона IBF в тяжелом весе Юниера Дортикоса в финале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Поединок на вечере профессионального бокса в Мюнхене завершился решением большинства судей: 117-111, 117-111, 114-114. Майрис стал чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

После своеобразной разведки на старте поединка американец попытался завладеть инициативой, но Майрис грамотно контролировал ситуацию. Начиная с четвертого раунда Бриедис боксировал умело и чисто и имел небольшое, но очевидное преимущество практически в каждой трехминутке.

Напомним, что дебютный сезон WBSS в этой весовой категории выиграл украинец Александр Усик. Встреча в московском СК "Олимпийский" против Мурата Гассиева завершилась единогласным решением судей в пользу уроженца Симферополя - 120:108, 119:109, 119:109.