"Он мертв": промоутер Ломаченко сделал резонансное заявление

Промоутер украинского чемпиона Василия Ломаченко Боб Арум не верит в бой своего подопечного с американцем Майки Гарсией.

Глава компании Top Rank заявил, что по его информации, самый желанный соперник нашего боксера не собирается возвращаться в легкий вес.

"Этот бой мертв. Пускай некоторые люди из лагеря Гарсии и говорят о том, что хотят этого поединка. Но мы очень близки к брату Майки – Роберту, он работает со многими нашими боксерами, и Роберт сказал, что Майки не вернется в легкий вес. Так что я не верю в эту встречу", – сказал Арум в интервью K.O. Artist Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майки Гарсия покинул легкий вес, отказавшись от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета. Титул будет разыгран в поединке Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

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