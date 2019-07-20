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"Окунулся в грязь": Гвоздик поставил крест на Украине

1.8т Читать материал на украинском

Украинский чемпион Александр Гвоздик уверен, что будущее нашей страны выглядит очень печальным из-за коррумпированности в государстве.

По мнению спортсмена, политики живут отдельно от реальной жизни граждан.

"Я сейчас поездил, окунулся в эту предвыборную грязь и понял, что будет титанически сложно что-то изменить. Если быть честным, мне кажется, что в Украине никогда ничего не изменится, потому что все настолько коррумпировано – это просто печально. Все чиновники живут в какой-то своей игре, они сами верят, что помогают людям. Если выделили миллион гривен в бюджет и чиновник украл не миллион, а девятьсот пятьдесят тысяч, ему кажется, что он уже всем помог, что он уже просто занимается благотворительностью", – приводит слова Гвоздика Tribuna.com.

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Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик шокировал украинцев, высказав мнение о том, что Россия не является страной-агрессором. Он также рассказал об отношении американцев к Украине.

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Александр Гвоздик
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Харченко Александр
Харченко Александр
Странно, что это существо без мозга ещё не в партии мертвечука "за життя путина". Те же взгляды, то же отношение к Украине, что и у раБиновичей, королевских, боек и прочих уРодов.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Боксував би собі...
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