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"Обязательный претендент": промоутер анонсировал супербой Усика, осадив Тайсона

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Менеджер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн заявил, что наш спортсмен обладает первоочередным правом сражаться с непобежденным Энтони Джошуа. Таким образом он осадил экс-чемпиона Тайсона Фьюри, который претендует на титулы британца.

"Обязательным претендентом для Джошуа станет Александр Усик. Когда ты являешься "суперчемпионом" категорией ниже и поднимаешься на вес выше, то автоматически становишься претендентом. К тому же, я не думаю, что Тайсон захочет быть претендентом за 30% (от призового фонда), если ему уже предлагали 40%", — цитирует Хирна VRinge.

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Александр Усик и Энтони Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа

Boxing Scene

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик собирается дебютировать в супертяжелом весе в мае 2019 года. Соперником нашего боксера станет камерунец Карлос Такам.

Ранее команда украинца выходила на промоутеров Александра Поветкина, однако российская сторона тормозила подписание соглашение. В итоге, когда менеджеры Усика начали переговоры с Такамом, промоутер Поветкина заявил, что его боксер готов сразиться с украинцем.

Менеджер нашего чемпиона Александр Красюк объяснил, почему российский боксер не станет ближайшим соперником Усика, а также рассказал, что будет с его поясами.

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Персоны
Александр УсикЭнтони ДжошуаЭдди Хирн
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Harvey Angela
Harvey Angela
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