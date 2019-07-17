Еле переставляет ноги: видео Усика в Крыму испугало фанатов

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) всполошил своих поклонников в Instagram видео с тренировки в Крыму.

Спортсмен показал свой бой с тенью в одном из парков на горе Ай-Петри. Многие юзеры при этом отметили очень небольшую скорость экс-абсолютного чемпиона и его лишний вес.

"Ты вообще Санек...ну просто слов нет... ну как так, братское сердце?! На ногах не то что порхаешь, ты еле их переставляешь,срочно худей", "Странная техника... и катит ведь... Сань ты очень замедлился", "Волнуюсь за тебя!" - испуганно пишут фанаты боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик накануне отправился на отдых в Крым, чем вызвал волну комментариев в социальных сетях.

У себя в Instagram победитель Всемирной боксерской суперсерии выложил фотографии с Ай-Петри.

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