"Нравится бить людей": соперник Усика сделал откровенное признание

Будущий соперник украинского чемпиона по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе Александра Усика чемпион в этой же весовой категории по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев признался, что ему по душе бить людей и никаким другим спортом кроме бокса он бы не занимался.

Об этом он заявил в общении с журналистом телеканала "Матч! Боец". "Мне очень нравится этот вид спорта. Нравятся эти нагрузки. Нравится бить людей, когда меня бьют. Я люблю бокс. Иногда пропустил хорошо, хочется в ответ еще сильнее ударить, чтобы ему еще больнее было. Ну очень мне это нравится", - сказал Гассиев.

Несколько "пидзавис" Мурат в ответе на просьбу представить кучу денег, в качестве гонорара за бой: в виде чемодана денег или чека. "Чек, скорее всего. Ну если кучу дадут, я как ее с собой буду носить? Трудно, опасно. А так, чек в карман положил и пошел безопасно в банк", - подытожил боксер.

Напомним, что финальный бой WBSS Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Наш боксер в ходе подготовки травмировал локоть - поединок был перенесен.

Как сообщал "Обозреватель", спецслужбы РФ намерены внести свою лепту в ход подготовки и проведения противостояние между Усиком и Гассиевым.