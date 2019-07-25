Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Никто не готов": соперник погибшего боксера впервые отреагировал на смерть россиянина

22.1т Читать материал на украинском

Пуэрториканский боксер Сабриель Матиас первый раз после трагедии на ринге прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева.

"Никто не готов к смерти, когда следует за мечтой. Каждый из нас выходит в ринг с мыслями о благополучии наших родных, не думая о том, чего стоит это выступление. Я всегда буду уважать Максима. Только Господь знает причины происходящего. Покойся с миром!" — заявил 27 летний боксер в эфире телеканалаNBC.

Максим Дадашев после остановки боя

Максим Дадашев после остановки боя

Новости
Назван виновный в смерти известного российского боксера

Напомним, что 28-летний российский боксер был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максиму Дадашеву провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

23 июля Максим Дадашев скончался, не приходя в сознание, в клинике штата Мэриленд.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
31
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nelson Connie
Nelson Connie
Google платить $ 6385 до $ 7528 на тиждень для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи два місяці тому і заробив $ 6952 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Ознайомтеся тут. ........ ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel