"Никто не готов": соперник погибшего боксера впервые отреагировал на смерть россиянина

Пуэрториканский боксер Сабриель Матиас первый раз после трагедии на ринге прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева.

"Никто не готов к смерти, когда следует за мечтой. Каждый из нас выходит в ринг с мыслями о благополучии наших родных, не думая о том, чего стоит это выступление. Я всегда буду уважать Максима. Только Господь знает причины происходящего. Покойся с миром!" — заявил 27 летний боксер в эфире телеканалаNBC.

Максим Дадашев после остановки боя

Новости Назван виновный в смерти известного российского боксера

Напомним, что 28-летний российский боксер был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максиму Дадашеву провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

23 июля Максим Дадашев скончался, не приходя в сознание, в клинике штата Мэриленд.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!