"Никогда такого не видел": Ломаченко поверг в изумление легенду мирового бокса

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко является уникальным явлением в мировом боксе. Такое заявление сделал легендарный промоутер Боб Арум, восхищаясь талантом украинца. Американец признался, что ранее не видел подобного.

"Василий — это что-то уникальное, я вижу в нём особенного спортсмена и убежден, что Ломаченко должен стать частью истории бокса. Я давно работаю в боксе и никогда не видел ничего подобного. Василий Ломаченко — абсолютно особенный спортсмен, мне хочется увидеть его в боях с лучшими в категории 135 фунтов, и я убежден, что это будет нечто невероятное!" — цитирует Арума Klitschko-brothers.com.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что легендарный американец Флойд Мейвезер пропесочил промоутера Василия Ломаченко.