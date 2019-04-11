"Невероятно": Джошуа назвал особенность боя с Усиком

Британский чемпион Энтони Джошуа пришел в восторг от возможности выйти в ринг против украинца Александра Усика.

В тоже время обидчик Владимира Кличко отметил, что такой поединок был бы идеальным после его победы над американцем Деонтеем Уайлдером.

"Я думаю, будет классно, если я смогу подраться с Уайлдером за титул абсолютного чемпиона мира, а затем сразиться с Усиком. Потому что тогда это будет бой абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Это было бы невероятно", – цитирует Джошуа Sky Sports.

Энтони Джошуа и Александр Усик

Кроме того, Энтони восхитился происходящим в хэвивейте. "Это здорово, что у нас есть я и Миллер, Уайлдер против Бризила, Фьюри против Шварца, Диллиан Уайт собирается что-то сделать, Усик против Такама. Дивизион живет. Он процветает", – подчеркнул британец.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Крачюк назвал неизбежной встречу в ринге его подопечного с Энтони Джошуа.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!