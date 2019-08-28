"Неправильно": промоутер Поветкина высказался о бое с Усиком

Промоутер россиянина Александра Поветкина Андрей Рябинский никогда не вел конкретных переговоров о проведения боя своего подопечного с Александром Усиком.

Комментируя отказ украинца от поединков против боксеров из РФ, глава компании "Мир бокса" подчеркнул, что не хотел бы видеть такой бой по другой причине.

Александр Усик и Александр Поветкин Boxing Scene

"Никогда вопрос встречи Усика и Поветкина не стоял в режиме конкретного коммерческого обсуждения. Возможность такой встречи постоянно муссировалась в прессе, в социальных сетях и слухах, но официальной договоренности не было. Поэтому неправильно говорить, что кто-то отказался от этого боя. Ни Усик, ни Поветкин. Мне не хочется, чтобы они дрались друг против друга, поскольку оба импонируют и как спортсмены, и как люди", – цитирует Рябинского Газета.Ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Александр Поветкин выйдет в ринг против британца Хью Фьюри в поединке за вакантный пояс WBA Inetrantional в супертяжелом весе.

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