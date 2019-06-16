Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом во 2-м раунде

Небитый украинский супертяжеловес Александр Захожий (12-0, 10 КО) добыл двенадцатую победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый" 25-летний уроженец Запорожья нокаутировал 30-летнего Срдана Говедарицу (7-8, 6 КО).

Бой продлился недолго. Уже в первом раунде украинец ударом в корпус отправил соперника в нокдаун. Во второй трехминутке босниец оказался зажат в ринге, пропустил несколько ударов и опустился на колено. После отсчета рефери он отказался продолжать поединок.

Трансляция боя не велась.

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Отметим, что эта встреча прошла в андеркарте поединка за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна (18-0, 13 КО) против представителя Таиланда Саравута Таворнхама (20-1, 15 КО).

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