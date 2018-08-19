Непобедимый украинский боксер добыл победу в Москве, выкинув соперника с ринга

Непобедимый украинский боксёр Арнольд Хегай (13-0-1, 9 KO) во втором поединке на профессиональном ринге нокаутировал Мудде Робинсона Нтамби (23-6-1, 7 КО) из Уганды. Поединок прошел в холле московского отеля "Корстон".

Арнольд Хегай

26-летний уроженец Лиманского (Одесская область) с первых минут доминировал в ринге. Уже во втором раунде угандец дважды побывал в нокдауне. После того, как Нтамби упал в третий раз - выпав за канаты - рефери остановил поединок.

Напомним, что в мае этого Хегай единогласным решением судей одержал уверенную победу над американцем Адамом Лопесом.