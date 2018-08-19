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Непобедимый украинский боксер добыл победу в Москве, выкинув соперника с ринга

7.5тЧитать новость на украинском

Непобедимый украинский боксёр Арнольд Хегай (13-0-1, 9 KO) во втором поединке на профессиональном ринге нокаутировал Мудде Робинсона Нтамби (23-6-1, 7 КО) из Уганды. Поединок прошел в холле московского отеля "Корстон".

Арнольд Хегай

26-летний уроженец Лиманского (Одесская область) с первых минут доминировал в ринге. Уже во втором раунде угандец дважды побывал в нокдауне. После того, как Нтамби упал в третий раз - выпав за канаты - рефери остановил поединок.

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Напомним, что в мае этого Хегай единогласным решением судей одержал уверенную победу над американцем Адамом Лопесом.

Персона
Арнольд Хегай
Место
РоссияМосква
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Красавчик;)
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Молодця!Красава!))Никакой политики..Украине Слава!))
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