Непобедимый боксер повесил вниз головой девушку, используя ее, как грушу. Видео

Американский боксер пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга (14-0, 14 КО) показал, как он проводит свои тренировки.

23-летний средневес в шутку повесил свою девушку вниз головой, и стал работать по ее ягодицам, как по груше.

Судя по реакции второй половинки спортсмена, ей такой массаж понравился.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Берланга продолжил свою невероятную серию, побив Эрика Муна на вечере бокса Top Rank.

На его счету 14 побед в 14 поединках на профессиональном ринге, и все они были добыты нокаутом в первом раунде. На этот раз Берланга решил исход боя за 62 секунды.