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"Не вижу смысла": Джейкобс боится реванша с Деревянченко

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Американский боксер, чемпиона мира IBF в среднем весе Дэниель Джейкобс не горит желанием провести бой - реванше против украинца Сергей Деревянченко.

" Вы думаете, это сейчас имеет смысл? Если бы он хотел самоутвердиться или у него был чемпионский пояс - возможно. Но в данный момент об этом не думаю.

Ищу более серьезный и солидный вызов для себя. Просто пытаюсь доказать миру, что я - лучший в среднем весе",- заявил Джейкобс Boxing Scene.

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При этом американский боец очень высоко оценил профессиональный уровень Сергея Деревянченко.

"Я бился с одним из лучших бойцов в среднем дивизионе. Вы, возможно, не слышали о нем, но если вы чуть тщательней изучите, кто он, какой титул носит, то увидите, что Деревянченко - один из лучших в мире. И я горд за себя", - сказал Дэниель Джейкобс.

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Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Дэниель Джейкобс одержал победу и завоевал вакантный титул чемпиона IBF в бою против Сергея Деревянченко. Для украинца это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Читайте все новости по теме "Деревянченко – Джейкобс" на OBOZREVATEL.

Тема
Деревянченко – Джейкобс
Персона
Сергей Деревянченко
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