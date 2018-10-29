"Не вижу смысла": Джейкобс боится реванша с Деревянченко

Американский боксер, чемпиона мира IBF в среднем весе Дэниель Джейкобс не горит желанием провести бой - реванше против украинца Сергей Деревянченко.

" Вы думаете, это сейчас имеет смысл? Если бы он хотел самоутвердиться или у него был чемпионский пояс - возможно. Но в данный момент об этом не думаю.

Ищу более серьезный и солидный вызов для себя. Просто пытаюсь доказать миру, что я - лучший в среднем весе",- заявил Джейкобс Boxing Scene.

При этом американский боец очень высоко оценил профессиональный уровень Сергея Деревянченко.

"Я бился с одним из лучших бойцов в среднем дивизионе. Вы, возможно, не слышали о нем, но если вы чуть тщательней изучите, кто он, какой титул носит, то увидите, что Деревянченко - один из лучших в мире. И я горд за себя", - сказал Дэниель Джейкобс.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Дэниель Джейкобс одержал победу и завоевал вакантный титул чемпиона IBF в бою против Сергея Деревянченко. Для украинца это поражение стало первым в профессиональной карьере.