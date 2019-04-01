Не рискнули: стало известно, почему не состоялся бой Усик – Поветкин

Российский боксер Александр Поветкин очень хотел сразиться с украинским чемпионом Александром Усиком, однако в команде "Витязя" решили не рисковать своим бойцом.

Такими данным в эфире телеканала "Интер" поделилась вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова.

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"Могу с вами поделиться инсайдом. Как говорили мне ребята из команды Поветкина, там не очень хотели боя с Усиком. Сам Александр был не против проведения такого поединка", – рассказала Шатерникова в передаче "Большой бокс".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Русский Витязь" Александр Поветкин оценил шансы Александра Усика в супертяжелой весовой категорий, а также рассказал, почему ему был бы интересен поединок против украинского абсолютного чемпиона в крузервейте.

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