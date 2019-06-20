"Не протянет": Ломаченко "поставили диагноз"

Отец и тренер американского проспекта Теофимо Лопеса (13-0, 11 КО) Теофимо Лопес-старший уверен, что Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) не протянет и нескольких раундов против его сына.

"Мы буем драться за титулы Ломаченко. У нас будет титул и мы посмотрим, что он скажет после этого. Мы объединим все четыре пояса. Я думаю, что это будет самый легкий бой для нас. Я не вижу, чтобы Ломаченко протянул больше четырех-пяти раундов против нас. Клянусь, он слишком легкий. Мы не проиграем 56-килограммовому бойцу. Я уйду из бокса, если у нас будет поражение от этого мальца. Теомфимо сделает апсет в поединке с Ломаченко. Василий даже и рядом не стоит с тем, что мы можем делать. Я не удивлюсь, если он избежит боя и спустится во второй полулегкий вес", - цитирует Лопеса vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко потеряет около миллиона долларов в случае проведения поединка против Люка Кэмпбелла в США.

Накануне стало известно, что стороны боксеров не сумели договориться об организации шоу 31 августа в Лондоне. Теперь Всемирный боксерский совет, который выставит на кон вакантный чемпионский пояс в легком весе, организует торги.

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