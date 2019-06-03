"Не понимал": раскрыта правда о состоянии Джошуа в бою с Руисом

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа после нокдаунов в седьмом раунде боя с Энди Руисом оказался в полной прострации и не понимал, где находится.

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, комментируя сенсационное поражение своего клиента.

"Не думаю, что после нокдаунов Джошуа понимал, где вообще находится. Да, легко говорить, что судья слишком рано остановил бой. Но я знаю, что Джошуа выплюнул свою капу. Может, он сделал это, чтобы получить больше времени. А, возможно, просто не понимал, где он. Пытался встать, но ему было трудно стоять. Судья спросил Энтони, в порядке ли он, тот ответил, что да. Но бой был окончен", – сказал Хирн в комментарии Boxing Scene.

Джошуа – Руис

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа объяснил свое поражение от Энди Руиса, вспомнив Владимира Кличко. В свою очередь сам легендарный украинец отреагировал на апсет мексиканского боксера, поддержав британца.

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