"Не надо быть сильно умным": Гвоздик выдал откровение про Зеленского

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) надеется, что с выбором нового президента ситуация в стране будет улучшаться.

Александр Гвоздик РБК-Украина

"Зеленский – это один человек. Будет сложно, даже если сейчас он сможет правильно подобрать команду. Такого, чтобы мы раз – и проснулись в Европе, не будет. Но, может, будет хотя бы не так плохо. Не надо быть сильно умным, чтобы понять, что не столько народ шел голосовать за Зеленского, сколько против Порошенко. При Порошенко это было просто… Я, возможно, не так хорошо это чувствую, потому что весь его срок живу в Америке. Но у меня есть друзья, с которыми я общаюсь по телефону", – сказал Гвоздик в интервью Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 18 октября проведет первый в карьере объединительный поединок. Соперником нашего боксера станет обладатель титула по версии IBF россиянин Артур Бетербиев (14-0, 14 КО).

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