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"Не хочется мараться": российский боксер возмутился решением Украины

3.9т Читать материал на украинском

Российский боксер Глеб Бакши выразил недовольство решением Украины не отправлять официальную делегацию на чемпионат мира в Екатеринбурге.

По словам спортсмена, это решение лишило его возможности поквитаться с украинцем Александром Хижняком.

Новости
Официально: знаменитый украинский боксер получил чемпионский бой

Глеб Бакши

Глеб Бакши

rusboxing.ru

"То, что сейчас происходит, очень печально. Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Многие партнеры меня поддерживают. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь. Мы спортсмены, а спорт должен объединять. В моем весе Александр Хижняк – действующий чемпион мира, Европы, Европейских игр. В Минске я боксировал с ним в третьем бою, проиграл раздельным решением судей и, конечно, мечтал о реванше в Екатеринбурге. Считаю его самым опасным соперником на данный момент, лучшим вне зависимости от категории", – цитирует Бакши RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рассказали о приезде украинских боксеров на чемпионат мира 2019 года в Екатеринбурге.

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Тема
чемпионат мира по боксу
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
путіноід повторює мантри кремлівської пропаганди про "спорт вне политики"! Але насправді в путінській рашкє абсолютно всі великі спортивні змагання виконують лише дві функції: 1) пропагандистську: підтвердити "велич" РабськоїФедерації; 2) корупційну: вкрасти чергову кількість "скрєпних болівар"!)))
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4
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Цікаво-Вони(спорт) живуть поза політикою? по-за законами і правилами політики даної країни? То ВОНИ-інша Країна,інший суб'єкт? То логічно продовжити дискурс-Не втручайтесь в Правила і закони іншого(ДЕРЖАВИ) суб'єкта-живіть у своїй "Спортивній" країні по своїм понятіям.
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VIT VIT
VIT VIT
Спорт вне политики? да пошёл ты на ..й, скотина ватная.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
VIT VIT, Cвiдoмо МAНДAйнутым спорт не нужен...они и так прoсpaли Украину...без спорта!
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