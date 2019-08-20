"Не хочется мараться": российский боксер возмутился решением Украины

Российский боксер Глеб Бакши выразил недовольство решением Украины не отправлять официальную делегацию на чемпионат мира в Екатеринбурге.

По словам спортсмена, это решение лишило его возможности поквитаться с украинцем Александром Хижняком.

Глеб Бакши rusboxing.ru

"То, что сейчас происходит, очень печально. Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Многие партнеры меня поддерживают. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь. Мы спортсмены, а спорт должен объединять. В моем весе Александр Хижняк – действующий чемпион мира, Европы, Европейских игр. В Минске я боксировал с ним в третьем бою, проиграл раздельным решением судей и, конечно, мечтал о реванше в Екатеринбурге. Считаю его самым опасным соперником на данный момент, лучшим вне зависимости от категории", – цитирует Бакши RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рассказали о приезде украинских боксеров на чемпионат мира 2019 года в Екатеринбурге.

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