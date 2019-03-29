"Не чувствую вины": Гвоздик высказался о сопернике, который впал в кому

Чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал эпизод с нокаутом своего крайнего соперника Адониса Стивенсона. После поражения от украинца канадский боксер угодил в больницу и впал в кому.

"Что мы можем поделать? Как бойцы, мы понимаем, что это грубый спорт. Не хочу показаться эгоистичным, но я не чувствую своей вины. Я знаю, что мог бы быть на месте Стивенсона, и не винил бы его. Вины судьи также нет. Он не слишком поздно остановил бой. Я не знаю, почему это произошло. Это было не из-за одного удара. Может быть, он сбросил слишком много веса. Может, что-то случилось перед боем", - приводил слова Гвоздика Los-Angeles Times.

Адонис Стивенсон Boxing Scene

Украинский чемпион признался, что после поединка не навещал своего соперника.

"Я отправил сообщение, чтобы поддержать его. Я никогда не связывался с ним, потому что не думаю, что они хотят меня видеть. Я очень рад слышать, что ему уже лучше и пытаюсь забыть о том, что случилось", - заявил Гвоздик.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий поединок украинца Александра Гвоздика состоится 30 марта в Филадельфии. Чемпион WBC будет защищать свой титул в бое против Дуду Нгумбу.

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