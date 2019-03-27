"Не буду ждать": дерзкий американец поставил ультиматум Ломаченко

Небитый американский боксер Теофимо Лопес высказался о бое против украинца Василия Ломаченко. Лучший проспект 2018 года ранее дерзко высказывался в адрес нашего спортсмена.

Лопес решил поторопить Ломаченко, так как в следующем году собирается переходить в следующую весовую категорию.

"Боб Арум говорил, что еще слишком рано для меня, что у Лома больше опыта. Конечно, они хотят, чтобы бой случился, но позже. Я смотрю на это так: я уже говорил ему, что это мой последний год в легком весе. Так что я не буду ждать Ломаченко. Они должны знать, что фаны бокса определенно хотят увидеть наш бой. Думаю, они расстроены тем, что он дерется с Энтони Кроллой", - рассказал Теофимо в интервью NBC Sports.

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес BoxingScene

Американский легковес построил планы на поединок против украинского чемпиона.

"Есть неофициальная информация, что я буду драться за титул чемпиона в июле. Этот бой может быть следующим после 20 апреля. У меня будет еще поединок в декабре. Именно тогда я могу встретиться с Ломаченко. Это то, над чем они работают. Это должно быть интересно. Будем надеятся, что IBF или WBC примет решение и скажет: "Эй, Теофимо, ты не хочешь подраться за титул чемпиона?" - самоуверенно заявил Лопес.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что тренер чемпиона мира WBA Super во втором полулегком весе Джервонты Дэвиса Келвин Форд отреагировал на высказывания украинского боксера Василия Ломаченко. Наш спортсмен заявил, что с помощью боя с американцем может сделать себе имя.

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