Не больше года: команда Джошуа поставила жесткое условие Усику

Стали известны подробности переговоров команды чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа с ведущими боксерскими организациями по защите чемпионских поясов.

Как сообщает польское издание ringpolska.pl, у промоутера британского боксера Эдди Хирна есть конкретный план, нацеленный на то, чтобы удержать чемпионские пояса под контролем его подопечного.

Энтони Джошуа и Эдди Хирн ringpolska.pl

Согласно задумке Хирна, Джошуа вернется на ринг в мае и проведет бой с Кубратом Пулевым. Поединок станет обязательной защитой титула IBF. Это будет означать, что Джошуа добровольно откажется от пояса WBO, обязательным претендентом на который является Александр Усик.

По неофициальной информации, Джошуа может согласиться на такое решение при одном условии. Победитель его боя с Пулевым должен стать официальным претендентом на пояс WBO и получить шанс вернуть его не позднее, чем через год.

Хирн хочет, чтобы вакантный титул WBO в этой ситуации разыгрывался между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Этот бой ориентировочно должен пройти уже в марте этого года в Англии. Хотя есть вероятность, что украинец будет конкурировать и с Джозефом Паркером: на данный момент украинец и новозеландец занимают два самых высоких места в тяжелом весе рейтинга WBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Хирн назвал 7 марта самой вероятной датой для потенциального боя между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Поединок может состояться в Манчестере.

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