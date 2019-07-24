Назван виновный в смерти известного российского боксера

Российский боксер Сергей Ковалев считает, что главный рефери боя Кенни Шевалье виноват в смерти Максима Дадашева.
"Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева уже после восьмого раунда. Смысл его продолжать при таком избиении? Но рефери не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса, на потеху зрителям..." — написал Ковалев в своем Instagram.
🇷🇺Все, кто считает, что тренер уговаривал Максима остановить бой, то ошибаются. Бадди для себя уже решил остановить бой и не выпускать Максима на 12 раунд. Эти слова, кажущиеся уговором, остановить бой, лишь формальность, чтобы не быть в конфликте с боксёром. Ведь никто не думал о печальном. Бадди, хоть и опытный тренер, но немного тоже опоздал с остановкой боя. Но ведь никто, кроме Макса не чувствовал пропущенных им ударов и его состояние, поэтому винить угол неуместно. Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя. Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксёрские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева, уже после 8 раунда. За эти 8 раундов уже было понятно, что практически все раунды макс проиграл и шансов на победу нокаутом, даже не просматривалось. За оставшиеся четыре раунда бой невозможно было выиграть. Смысли тогда его продолжать при таком избиении? Но рефери к сожалению не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса, на потеху и зрелища зрителям... P. S. Это моё личное мнение! Но сколько людей, столько и мнений☝🏼 #гибельдадашева
Бывший российский боксер Константин Цзю также высказался о виновных в гибели Максима Дадашева.
"Как такое произошло? Может, было обезвоживание организма или еще что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой", — заявил Цзю.
По его мнению, команда должна следить за состоянием боксера. "Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это все надо учитывать", — отметил бывший боксер.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.
Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.
После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.
23 июля Максим Дадашев скончался, не приходя в сознание, в клинике штата Мэриленд
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