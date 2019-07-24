Назван виновный в смерти известного российского боксера

Российский боксер Сергей Ковалев считает, что главный рефери боя Кенни Шевалье виноват в смерти Максима Дадашева.

"Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева уже после восьмого раунда. Смысл его продолжать при таком избиении? Но рефери не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса, на потеху зрителям..." — написал Ковалев в своем Instagram.

Бывший российский боксер Константин Цзю также высказался о виновных в гибели Максима Дадашева.

"Как такое произошло? Может, было обезвоживание организма или еще что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой", — заявил Цзю.

По его мнению, команда должна следить за состоянием боксера. "Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это все надо учитывать", — отметил бывший боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

23 июля Максим Дадашев скончался, не приходя в сознание, в клинике штата Мэриленд

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