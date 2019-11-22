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22 ноября • обновлено в 13:55
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"На "морозе": Усик рассказал о шоке перед дебютом в супертяжах

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Украинский супертяж Александр Усик признался, что был обескуражен сменой соперника перед дебютом в новой весовой категории.

12 октября наш соотечественник должен был боксировать с Тайроном Спонгом из Нидерландов, однако за четыре дня до боя у того обнаружили допинг. По словам Усика, об этом он узнал буквально на встрече с соперником от менеджера Эгиса Климаса.

Александр Усик

Александр Усик

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"Мы собрались в Чикаго. Для встречи и дуэли взглядов с Тайроном Спонгом. Нас снимали, фотографировали. Проходит 3-4 минуты и ко мне подходит злой Эгис: "Пойдем отсюда!". Мы на "морозе" ушли вчетвером оттуда. Я вообще без задней мысли радостный ушел. Думаю, класс, меня забрали. И Эгис сказал, что у Спонга позитивный допинг-тест. Это был шок", – сказал Усик в интервью своему официальному YouTube-каналу.

В итоге оппонентом Александра стал американец Чазз Уизерспун, которого украинец победил техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик вошел в топ-5 рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), выбив Александра Поветкина.

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Читайте все новости по теме "Усик – Уизерспун" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Усик – Уизерспун
Персона
Александр Усик
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