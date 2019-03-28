"На элитном уровне": соперник Ломаченко отметился странным высказыванием

Крайний соперник украинского боксера Василия Ломаченко Хосе Педраса прокомментировал бой с нашим чемпионом. Пуэрториканец сумел выстоять все 12 раундов, однако проиграл единогласным решением судей.

Несмотря на свое поражение, Педраса считает себя топовым боксером и хочет сразиться с чемпионами в своей весовой категории.

"Ломаченко — превосходный боец, и я показал, что нахожусь на элитном уровне. Хочу вернуться и драться с кем-то из топов легкого веса. Например, с прекрасным бойцом Ричардом Комми, а также не раздумывая согласился бы на реванш с Ломаченко или бой с Майки Гарсией, если бы он вернулся в наш дивизион. Я хочу снова быть чемпионом мира и буду драться с лучшими, чтобы добиться этого", — цитирует Педрасу VRinge.

Василий Ломаченко и Хосе Педраса Boxing Scene

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко ответил на разочарование болельщиков после поединка против пуэрториканца Хосе Педрасы. Украинец не смог завершить бой досрочно, однако одолел соперника единогласным решением судей.

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