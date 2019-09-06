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8 сентября • обновлено в 11:57
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"Может быть следующим": Фьюри вызвал Усика на бой

6.8т Читать материал на украинском

Линейный чемпион супертяжелой весовой категории Тайсон Фьюри выразил заинтересованность в бое с украинцем Александром Усиком.

Британский боксер считает нашего соотечественника наиболее сложным вызовом для себя и надеется провести такой поединок после реванша с Деонтеем Уайлдером.

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Тайсон Фьюри

"Если честно, я не вижу никого, кто бы мог стать проблемой для меня. Хотя, может, Александр Усик. Он неудобный парень, левша, чемпион мира в тяжелом весе, непобедимый чемпион мира. Так что, может быть, он может стать следующим, самым сложным моим испытанием", – приводит слова Цыганского короля ESPN.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелой весовой категории. Соперником нашего соотечественника станет представитель Нидерландов Тайрон Спонг.

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Персоны
Тайсон Фьюри Александр Усик
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