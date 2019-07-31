"Мое мнение о г*вне": Мейвезер вскипел из-за реванша с Пакьяо

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер выразил резкое возмущение требованием от него дать реванш филиппинцу Мэнни Пакьяо.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях эмоционально высмеял ситуацию.

Мейвезер - Пакьяо allboxing.ru

"Годами все слышали, что Флойд боится Пакьяо. Но самое смешное, что когда мы встретились, я легко выиграл. Все так называемые эксперты теперь ищут какие-то оправдания тому, почему я должен согласиться на реванш. Мое мнение по поводу этого г*вна такое, что вы просто завидуете тому, что я превзошел рекорд Марчиано и ушел непобежденным. Я всегда буду смеяться последним", – цитирует Мейвезера Express.

Напомним, легендарный бой Мейвезер – Пакьяо состоялся 2 мая 2015 года и стал самым прибыльным за всю историю бокса. Американец одержал победу единогласным решением судей – 116:112, 118:110, 116:112.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова сделали дерзкое заявление о Мейвезере.

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