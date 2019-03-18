"Много зарубежного": Усик рассказал, как почувствовал себя дураком, и обратился к украинцам

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признал, что ему очень не нравится происходящее в Украине.

"Меня на самом деле огорчает то, что сейчас происходит в нашей стране. Я не смотрю телевизор на протяжении лет семи – ни новости, ни какие дурацкие передачи, которые наоборот растлевают молодежь. То, что мне интересно, я могу найти в интернете. Искал какую-то информацию и увидел новости про разбирательство на "Евровидении". Посмотрел их… Я целый день ходил с негативом. Меня кто-то подрезал, открываю окно: "Я тебя научу, как ездить!" А потом поймал себя на мысли: "Ты дурачок вообще? Что ты делаешь?" – сказал Усик в интервью Максі-ТВ.

Также спортсмен обратился к своим соотечественников. "Мы слишком много зарубежного тянем к себе домой. Нам не нужно идти куда-то. Нам нужно построить здесь и у себя. Чтобы к нам приходили. Мы хотим показать чужим людям, что мы бэст оф зе бэст. А на самом деле у нас страх… Например, я хочу ездить на легковой машине, а не на джипе. Но я не могу это сделать, потому что этого не позволяет дорога. Не хочу видеть, как люди на улицах пьют алкоголь", – отметил чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик угодил в громкий скандал, выложив видео из Русской церкви.

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