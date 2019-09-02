"Мне больно": Ломаченко сделал признание после боя с Кэмпбеллом

Украинский чемпион Василий Ломаченко назвал поединок против британца Люка Кэмпбелла одним из самых сложных в своей карьере.

Наш соотечественник отметил, что его соперник по бою, который прошел 31 августа, обладает невероятной силой удара.

Ломаченко – Кэмпбелл

"Это было похоже на любительский бой, потому что он очень хорошо готов технически и очень умен. Да, он сделал мне больно, у него большая сила, и он поймал меня несколькими джебами. Я был близок к тому, чтобы победить нокаутом, но не имеет значения – нокаут это или решение судей, главное, что есть просто победа", – приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и завоевал три чемпионских пояса в легком весе.

После поединка британский боксер был доставлен в больницу, врачи отметили сильное физическое истощение Кэмпбелла.

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