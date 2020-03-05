Мейвезер потребовал заоблачный гонорар за бой против Хабиба или Конора

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявил, что готов выйти на бой против Хабиба Нурмагомедова или Конора МакГрегора, если ему заплатят 600 миллионов долларов.

"Моя цифра – 600 миллионов долларов. Если я пойду на такой риск, он должен этого стоить", – цитирует слова Мейвезера информагентство Mirror.

Флойд Мейвезер

Он также добавил, что готов драться лишь с Хабибом или Конором, потому что только такой поединок принесет ему достаточный доход.

"На сегодняшний день для меня не имеет никакого смысла драться с рядовым боксером. Я бизнесмен. Бой против МакГрегора (в 2017 году – Ред.) имел смысл, поскольку он принес много денег", – добавил американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап предложил интересный формат боя против Флойда Мейвезера и прокомментировал информацию о его проведении.

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