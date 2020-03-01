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1 марта • обновлено в 10:49
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Майки Гарсия с нокдауном победил Джесси Варгаса и стал "бриллиантовым" чемпионом WBC

2.7т
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Американский боксер Майки Гарсия (40-1, 30 KO) одолел соотечественника Джесси Варгаса (29-3-2, 11 KO) в бою за вакантный титул "бриллиантового" чемпиона WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг).

12-раундовый бой завершился единогласным решением судей 114-113, 116-111 и 116-111 в пользу фаворита.

Гарсия владел тотальным превосходством и в 5-м раунде отправил оппонента в нокдаун.

Гарсия – Варгас

Гарсия – Варгас

Гарсия – Варгас

Гарсия – Варгас

Гарсия – Варгас

Гарсия – Варгас

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Беринчик после боя устроил "разборки" с Ломаченко

Напомним, что чемпион мира в легкой весовой категории по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) хотел провести объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира против Майки Гарсии.

У Майки должны были бы оставаться два пояса (IBF и WBC), но в октябре американец отказался от пояса IBF ради поединка с чемпионом IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

Ломаченко потерял возможность провести бой за абсолютное чемпионство, но по прежнему Гарсия остается самым желанным соперником для украинца, так как обладает титулом WBC.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Майки Гарсия
Место
США
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