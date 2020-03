Американский боксер Майки Гарсия (40-1, 30 KO) одолел соотечественника Джесси Варгаса (29-3-2, 11 KO) в бою за вакантный титул "бриллиантового" чемпиона WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг).

12-раундовый бой завершился единогласным решением судей 114-113, 116-111 и 116-111 в пользу фаворита.

Гарсия владел тотальным превосходством и в 5-м раунде отправил оппонента в нокдаун.

Mikey Garcia puts Jessie Vargas down in the 5th 🥊 🇺🇸 #GarciaVargas pic.twitter.com/SfkuGuZuMQ