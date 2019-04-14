Ломаченко установил рекорд в бою с Кроллой

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО), победив в ночь с 12 на 13 апреля британца Энтони Кроллу, оформил самый быстрый нокаут в своей карьере.

Василий Ломаченко

Соперник украинского боксера был отправлен на настил ринга на 58-й секунде четвертого раунда. Это рекордная победа украинца, сообщает Tribuna.com.

Предыдущий личный рекорд принадлежал поединку с Хосе Рамиресом, которого Ломаченко отправил в нокаут за секунду до конца четвертого раунда.

Также в топ-5 попали бои с Романом Мартинесом (5-й раунд), Гильермо Ригондо (6-й раунд) и Николасом Уолтерсом (7-й раунд).

Новости Конор МакГрегор сделал серьезное предложение Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя некоторое время после боя появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к Энтони Кролле.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!