Ломаченко установил рекорд в бою с Кроллой

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО), победив в ночь с 12 на 13 апреля британца Энтони Кроллу, оформил самый быстрый нокаут в своей карьере.
Василий Ломаченко
Соперник украинского боксера был отправлен на настил ринга на 58-й секунде четвертого раунда. Это рекордная победа украинца, сообщает Tribuna.com.
Предыдущий личный рекорд принадлежал поединку с Хосе Рамиресом, которого Ломаченко отправил в нокаут за секунду до конца четвертого раунда.
Также в топ-5 попали бои с Романом Мартинесом (5-й раунд), Гильермо Ригондо (6-й раунд) и Николасом Уолтерсом (7-й раунд).
Как сообщал OBOZREVATEL, спустя некоторое время после боя появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.
Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к Энтони Кролле.
Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.
Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".
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