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22 декабря • обновлено в 17:16
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Ломаченко рассказал, как был "моментально наказан"

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Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко признался, что в бою против Хорхе Линареса минутная расслабленность едва не стоила ему победы.

"Может ли Василий Ломаченко пропустить лаки-панч? Конечно. И уже был пример. Когда я пропустил от Линареса. Я пропустил удар, слишком рано поверил в себя, в свою победу и пренебрег свой защитой. За что был моментально наказан", - заявил наш соотечественник в эфире своего официального Youtube-канала .

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В сенсационном бою с нокаутом определился соперник Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, новоиспеченный обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что его бой против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) пройдет 11 или 18 апреля.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Василий Ломаченко
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