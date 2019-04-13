Ломаченко убийственным нокаутом победил в чемпионском бою

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Поединок в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Первый раунд начался со своеобразной разведки. Оба боксера не форсировали ситуацию, приноравливаясь к стилю друг друга. Лома занял центр ринга и несколько раз нашел брешь в защите соперника.

Loma with a nice combination in round 1 #LomaCrolla pic.twitter.com/0SZe1GAEVl — Top Rank Boxing (@trboxing) 13 апреля 2019 г.

Уже начиная со второго раунда Василий стал ускоряться, прессингуя и великолепно работая на ногах. Наш боксер очень мощно пробивал в голову Кроллы. Зажав британца в угол и проверяя подбородок апперкотом.

Третий раунд начался с града ударов Ломаченко, идеально сработавшего на контратаках. Двойка Васи потрясла Энтони. Британский боксер ничего не мог противопоставить украинцу, уходя в глухую защиту. Наш соотечественник зажал Кроллу в угол, начав избивать оппонента и рефери остановил бой, отсчитав нокдаун.

Четвертый раунд стал бенефисом украинца. Василий мощнейшим выстрелом в висок нокаутировал Кроллу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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