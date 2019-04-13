Ломаченко убийственным нокаутом победил в чемпионском бою

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).
Поединок в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.
Первый раунд начался со своеобразной разведки. Оба боксера не форсировали ситуацию, приноравливаясь к стилю друг друга. Лома занял центр ринга и несколько раз нашел брешь в защите соперника.
Loma with a nice combination in round 1 #LomaCrolla pic.twitter.com/0SZe1GAEVl— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 апреля 2019 г.
Уже начиная со второго раунда Василий стал ускоряться, прессингуя и великолепно работая на ногах. Наш боксер очень мощно пробивал в голову Кроллы. Зажав британца в угол и проверяя подбородок апперкотом.
Loma connecting in round 2 #LomaCrolla pic.twitter.com/L2DKrAiNZi— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 апреля 2019 г.
Третий раунд начался с града ударов Ломаченко, идеально сработавшего на контратаках. Двойка Васи потрясла Энтони. Британский боксер ничего не мог противопоставить украинцу, уходя в глухую защиту. Наш соотечественник зажал Кроллу в угол, начав избивать оппонента и рефери остановил бой, отсчитав нокдаун.
Четвертый раунд стал бенефисом украинца. Василий мощнейшим выстрелом в висок нокаутировал Кроллу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018-го Ломаченко одержал победу над колумбийцем Мигелем Марриагой, который отказался выходить из угла после 7-го раунда.
В ночь с 8 на 9 декабря 2018-го Василий Ломаченко побил Хосе Педрасу в объединительном бою за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.
Ломаченко рассчитывал объединить пояса в бое против Ричарда Комми, который завоевал чемпионский пояс в легком весе по версии IBF, нокаутировав россиянина Ису Чаниева.
Ганец получил травму и бой сорвался.
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