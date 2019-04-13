МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Ломаченко убийственным нокаутом победил в чемпионском бою

25.4тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Поединок в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Первый раунд начался со своеобразной разведки. Оба боксера не форсировали ситуацию, приноравливаясь к стилю друг друга. Лома занял центр ринга и несколько раз нашел брешь в защите соперника.

Уже начиная со второго раунда Василий стал ускоряться, прессингуя и великолепно работая на ногах. Наш боксер очень мощно пробивал в голову Кроллы. Зажав британца в угол и проверяя подбородок апперкотом.

Третий раунд начался с града ударов Ломаченко, идеально сработавшего на контратаках. Двойка Васи потрясла Энтони. Британский боксер ничего не мог противопоставить украинцу, уходя в глухую защиту. Наш соотечественник зажал Кроллу в угол, начав избивать оппонента и рефери остановил бой, отсчитав нокдаун.

Четвертый раунд стал бенефисом украинца. Василий мощнейшим выстрелом в висок нокаутировал Кроллу.

Новости
Появились фото сексуальных ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Кролла" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони Кролла
Место
СШАЛос-Анджелес
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
0
Смешно
9
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Лома - ты супер .Слава Украине - ее героям Слава .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
асп асп
асп асп
Вася красава, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! А судья пид...ор мог и в третьем раунде остановить. А то он его чуть не убил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения