В ожидании шоу! Ломаченко – Педраса: онлайн-трансляция чемпионского боя

Украинский боксер Василий Ломаченко в субботу, 8 декабря, проводит объединительный поединок против Хосе Педрасы из Пуэрто-Рико. Наш соотечественник борется за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

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Обозреватель ведет онлайн-трансляцию матча Ломаченко – Педраса. Ориентировочное время начала – в 04:00 утра воскресенья, 9 декабря, по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА

Бой за звание чемпиона мира в легком весе

Нью-Йорк, Hulu Theater (Madison Square Garden)

Василий Ломаченко (Украина) – Хосе Педраса (Пуэрто-Рико)

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5 ЧАСОВ ДО БОЯ. Видели, как Саня Усик зажег на взвешивании?

10 ЧАСОВ ДО БОЯ. Стали известны гонорары боксеров. Так Василий получит минимум миллион долларов.

#LomaPedraza purses per ESPN:



Vasyl Lomachenko - $1 million (will make closer to $2M)

Jose Pedraza - $350,000 (will make closer to $1M)



Issac Dogboe - $100,000 (closer to $250k + African TV revenue)

Emanuel Navarrete - $50,000



Teofimo Lopez - $20,000

Mason Menard - $20,000 — Mookie Alexander (@mookiealexander) 8 декабря 2018 г.

10 ЧАСОВ ДО БОЯ. Здравствуйте, дорогие друзья! Украинский чемпион Василий Ломаченко проводит в Нью-Йорке первый объединительный бой в карьере.

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ПРОМО БОЯ ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА

Поддержать нашего чемпиона можно будет у экранов телевизоров. Прямая трансляция боя запланирована на телеканале "Интер".

Здесь показ поединка будет сопровождаться аналитической студией программы "Большой бокс".

ПРОГНОЗ НА БОЙ ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА

Очевидным фаворитом предстоящего боя считается украинский чемпион. Ставки на победу Василия принимаются с коэффициентом 1,03.

Показатели на успех Педрасы достигают уровня 7,50. А ничейный исход оценивается котировкой 25,00.

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СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Василий Ломаченко, чемпион WBA:

– Его стиль не очень интересный. Некомфортный для всех боксеров, потому что он всегда отсиживается в обороне и ждет твоей ошибки. Посмотрим. Если вы видели мои бои, то я думаю, что этот бой будет таким же, как и с Марриагой (который не вышел на 8-й раунд поединка с Василием в августе 2017 года. – Ред.). У них одинаковый стиль.

Хосе Педраса, чемпион WBO:

– Мне хватает таланта и мастерства. Главное — выносливость, чтобы оставаться опасным всю дистанцию. Я выше, раньше уже встречался с левшами, опыта мне не занимать. Нужно найти свою дистанцию, с которой мне будет комфортно работать, пользоваться преимуществом в длине рук и росте. Не пускать его в инфайтинг, не дать ему навязать его бой. Придётся наносить больше ударов, чем обычно. Важно не давать ему войти в ближний бой.

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank:

– Это будет сложный бой для Ломаченко, потому что у Педрасы есть стиль, который может доставить Васе много проблем. Но я не думаю, что в легком весе есть соперник, который мог бы действительно бросить вызов Ломаченко. Он реально особенный.

ДУЭЛЯ ВЗГЛЯДОВ

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко категорически отказался от проведения супербоя с легендой бокса.