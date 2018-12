В ожидании шоу! Ломаченко – Педраса: онлайн-трансляция чемпионского боя

Украинский боксер Василий Ломаченко в субботу, 8 декабря, проводит объединительный поединок против Хосе Педрасы из Пуэрто-Рико. Наш соотечественник борется за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Обозреватель ведет онлайн-трансляцию матча Ломаченко – Педраса. Ориентировочное время начала – в 04:00 утра воскресенья, 9 декабря, по киевскому времени.

Бой за звание чемпиона мира в легком весе

Нью-Йорк, Hulu Theater (Madison Square Garden)

Василий Ломаченко (Украина) – Хосе Педраса (Пуэрто-Рико)

5 ЧАСОВ ДО БОЯ. Видели, как Саня Усик зажег на взвешивании?

10 ЧАСОВ ДО БОЯ. Стали известны гонорары боксеров. Так Василий получит минимум миллион долларов.

#LomaPedraza purses per ESPN:



Vasyl Lomachenko - $1 million (will make closer to $2M)

Jose Pedraza - $350,000 (will make closer to $1M)



Issac Dogboe - $100,000 (closer to $250k + African TV revenue)

Emanuel Navarrete - $50,000



Teofimo Lopez - $20,000

Mason Menard - $20,000