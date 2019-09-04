Ломаченко не признал войну с Россией и возмутил украинцев: спортивные итоги 3 сентября

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open, а Василий Ломаченко возмутил украинцев высказыванием о войне с Россией.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 3 сентября.
Кроме того, стала известна сумма трансфера Евгения Коноплянки в "Шахтер". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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