Ломаченко не признал войну с Россией и возмутил украинцев: спортивные итоги 3 сентября

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open, а Василий Ломаченко возмутил украинцев высказыванием о войне с Россией.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 3 сентября.

Кроме того, стала известна сумма трансфера Евгения Коноплянки в "Шахтер". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Впервые в карьере! Свитолина эффектно вышла в полуфинал US Open

"Что в голове?" Ломаченко разгневал украинцев словами о войне с Россией

"Идет дележка": Ломаченко рассказал об отношении к россиянам

"В четыре раза": стало известно, сколько "Шахтер" заплатил за Коноплянку

Признан несостоявшимся: перед боем Ломаченко – Кэмпбелл произошел громкий скандал

Жуткий нокаут перед боем Ломаченко сложил боксера пополам – опубликовано видео

Звезда кикбоксинга: Усик узнал первого соперника в супертяжелом весе

О спорте и не только – в нашем Instagram!