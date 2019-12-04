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4 декабря • обновлено в 17:27
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"Кровище и нокауты": Джошуа дал обещание перед реваншем с Руисом

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Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя-реванша с действующим обладателем поясов WBA Super, IBF и WBO мексиканцем Энди Руисом, который состоится 7 декабря.

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

Как заявил экс-чемпион, проигравший Руису в первом поединке, второе противостояние между спортсменами также не продлится 12 раундов, и болельщикам стоит ждать яркого нокаута.

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"Уверен, в реванше тоже будет досрочный исход. А болельщикам нравится кровище, нравятся нокауты! Все в руках божьих. А в себе я уверен. Чувствую сердцем, что возьму реванш. Хочу передать привет всем моим спарринг-партнерам. Спасибо, чуваки! В субботу мы ярко зажжем. Это очень важный бой. И нет, он не пройдет всю 12-раундовую дистанцию", – заявил Джошуа, чьи слова передает vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский боксер намекнул о проведении третьего боя с Руисом.

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персона
Энтони Джошуа
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
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