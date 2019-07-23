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"Когда я уходил..." Усик сделал признание в эфире британского ТВ

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что не испытывает ни малейших проблем с переходом в хевивейт.

По словам нашего боксера, дебютный поединок в новом весе он проведет в абсолютно комфортном для себя состоянии.

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"Мне не надо переадаптироваться для хевивейта. Когда я уходил в крузервейт, я убрал достаточно килограмм. Сейчас буду боксировать в своем весе, в том, в котором нахожусь и живу. Тренируюсь так же, как и тогда, когда был в крузервейте. Просто сейчас мы делаем какие-то новые вещи. Вообще у нас каждую подготовку возникает что-то новое. Потому что садится большой штаб и внедряет какие-то новые вещи, которые мы делаем", – сказал Усик в эфире Sky News.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик назвал британского линейного чемпиона Тайсона Фьюри сильнейшим на сегодня супертяжем планеты.

Напомним, Усик может дебютировать в хевивейте 14 сентября в андеркарте боя легендарного Геннадия Головкина. Соперником украинца, вероятнее всего, станет камерунец Карлос Такам.

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Персона
Александр Усик
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