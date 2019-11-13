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13 ноября • обновлено в 16:43
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Кличко и Джошуа – искусственные: российский журналист раскрыл "правду"

1.2т
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Известный российский комментатор, эксперт бокса Владимир Гендлин высказал мнение о бойцах супертяжелого веса – бывшем чемпионе мира Энтони Джошуа и действующем обладателе титула Энди Руисе.

Владимир Гендлин

Владимир Гендлин

"Советский спорт"

"Руис немножко сумбурный боец. Во-вторых, он очень опасный. Он опасный по двум причинам: он храбрый и у него большая скорость. У него килограммов 20 лишнего веса. Но при этом он таскает этот вес с такой скоростью. Вот этот боец настоящий, а Джошуа – искусственный. Он качок, он выстроен в зале, ему поставили технику и так далее. Они с Володей Кличко примерно одного плана. Когда таких два разных бойца встречаются в ринге, то естественно надо ждать неожиданностей", – отметил Владимир Гендлин в интервью Youtube-каналу Владислава Усачева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Гендлин назвал причину, почему Кличко "испортил карьеру" в супертяжелом дивизионе.

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Владимир Гендлин Владимир Кличко Энтони Джошуа Энди Руис-младший
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