Кличко и Джошуа – искусственные: российский журналист раскрыл "правду"

Известный российский комментатор, эксперт бокса Владимир Гендлин высказал мнение о бойцах супертяжелого веса – бывшем чемпионе мира Энтони Джошуа и действующем обладателе титула Энди Руисе.

Владимир Гендлин "Советский спорт"

"Руис немножко сумбурный боец. Во-вторых, он очень опасный. Он опасный по двум причинам: он храбрый и у него большая скорость. У него килограммов 20 лишнего веса. Но при этом он таскает этот вес с такой скоростью. Вот этот боец настоящий, а Джошуа – искусственный. Он качок, он выстроен в зале, ему поставили технику и так далее. Они с Володей Кличко примерно одного плана. Когда таких два разных бойца встречаются в ринге, то естественно надо ждать неожиданностей", – отметил Владимир Гендлин в интервью Youtube-каналу Владислава Усачева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Гендлин назвал причину, почему Кличко "испортил карьеру" в супертяжелом дивизионе.

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