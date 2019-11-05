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5 ноября • обновлено в 22:11
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"Классический случай": стало известно, что "испортило карьеру" Кличко

5.2т Читать материал на украинском

Знаменитый российский комментатор Владимир Гендлин рассказал, почему прославленный украинский боксер Владимир Кличко потерял лидерство в супертяжелом дивизионе.

"Кличко был потолком для всех остальных боксеров. Я часто слышал претензии, что Кличко скучный, неинтересный и предсказуемый, но ответ всегда был простой - выйдите и выиграйте. То, что произошло с Владимиром – классический случай ментальной усталости. То есть было ощущение, что человеку уже неинтересно. Он выходит в ринг - да, а ему до такой степени это рутинно уже. Отсутствие куража всегда портит и карьеру бойца, и сам бокс и портит настроение аудитории", – сказал Гендлин в интервью Владиславу Усачеву.

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Как сообщал OBOZREVATEL, В ночь с субботы на воскресенье, 28-29 ноября 2015 года, Владимир Кличко в Дюссельдорфе сенсационно не смог защитить свои чемпионские пояса WBA/WBO/IBF/IBO в бою против Тайсона Фьюри. Поединок завершился победой британца по очкам.

Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв Энтони Джошуа техническим нокаутом.

2 июня Джошуа (22-1, 21 КО) сенсационно проиграл свои титулы в бою с мексиканцем Энди Руисом-младшим (32-1, 21 КО).

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Владимир Кличко
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