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Канело брутально нокаутировал Ковалева и тут же отказался от пояса: спортивные итоги 3 ноября

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Мексиканец Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в четырех весовых категориях, а "Динамо" понесло потерю перед матчем с "Шахтером".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 3 ноября.

Кроме того, в Абсолютном бойцовском чемпионате состоялся один из самых ожидаемых боев года, в котором Нейт Диас проиграл Хорхе Масвидалю из-за решения доктора. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Ковалев – Альварес" на OBOZREVATEL.

Тема
Ковалев – Альварес
Персоны
боксер Сергей Ковалев Сауль Альварес Элина Свитолина
Место
США Лас-Вегас
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