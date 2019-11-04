Канело брутально нокаутировал Ковалева и тут же отказался от пояса: спортивные итоги 3 ноября

Мексиканец Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в четырех весовых категориях, а "Динамо" понесло потерю перед матчем с "Шахтером".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 3 ноября.
Кроме того, в Абсолютном бойцовском чемпионате состоялся один из самых ожидаемых боев года, в котором Нейт Диас проиграл Хорхе Масвидалю из-за решения доктора. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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