Исторический боксерский бой завершился за 18 секунд: спортивные итоги 3 июня

Первый в истории бокса бой без перчаток завершился уже на 18-й секунде, а сборная Украины по футболу добыла разгромную победу над командой Албании в товарищеском матче. OBOZREVATEL представляет главные спортивные события воскресенья, 3 июня.

Кроме того, в сети выложили откровенные фото жены Александра Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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