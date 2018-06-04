Исторический боксерский бой завершился за 18 секунд: спортивные итоги 3 июня

Первый в истории бокса бой без перчаток завершился уже на 18-й секунде, а сборная Украины по футболу добыла разгромную победу над командой Албании в товарищеском матче. OBOZREVATEL представляет главные спортивные события воскресенья, 3 июня.
Кроме того, в сети выложили откровенные фото жены Александра Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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