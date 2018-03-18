Гвоздик - Амар: лучшие моменты боя

Непобедимый украинский боксер Александр Гвоздик (15-0, 12 KO) на вечере бокса в Нью-Йорке эффектно побил француза Мехди Амара (35-6-2, 16 КО).

В своем 15-м бою на профи-ринге наш соотечественник завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты этой битвы.

Напомним, что следующим соперником Гвоздика станет победитель пары Адонис Стивенсон - Баду Джек. Их бой состоится 19 мая в канадском Монреале. На кону будет стоять пояс WBC, которым Стивенсон владеет с 2013 года.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что другой украинский боксер добыл яркую победу нокаутомв 6-м бою на профи-ринге.