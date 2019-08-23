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Головкин – Деревянченко: назван фаворит чемпионского боя

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Украинский боксер Сергей Деревянченко считается явным аутсайдером своего исторического боя с легендарным Геннадием Головкиным.

Соперники выйдут в ринг в США на арене Madison Square Garden 5 октября. На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе.

Ставки на победу нашего соотечественника принимаются с коэффициентом 4,33. Ничья оценивается котировкой 23,00. А показатели на успех GGG достигают уровня 1,20.

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Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин

Matchroom Boxing

Отметим, что накануне боксеры впервые встретились лицом к лицу и провели пресс-конференцию. Во время дуэли взглядов Головкин первым отвел глаза от оппонента.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Деревянченко заработает фантастический гонорар за поединок против Головкина и станет самым высокооплачиваемым украинским боксером.

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Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Сергей Деревянченко Геннадий Головкин
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