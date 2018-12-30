МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

''Многоударный'': Гассиев сделал прогноз на бой Усика с боксером из команды Путина

2.3тЧитать материал на украинском

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев считает, что шансы в потенциальном бою Александра Усика и боксера из движения Putin Team Дениса Лебедева приблизительно равны.

"Если у них получится договориться, то думаю, бой состоится. WBA вроде как обязала провести такой бой. Этот поединок будет очень интересным. С удовольствием его посмотрю. И если этот бой будет в России или на Украине, то при возможности с радостью поеду посмотреть. Насчет итогов тяжело загадывать, оба боксера двигаются на ногах, делают примерно одно и то же. Просто Усик более многоударный, а Лебедев пожестче. Шансы, наверное, 50 на 50", – цитируют Гассиева "РИА Новости".

''Многоударный'': Гассиев сделал прогноз на бой Усика с боксером из команды Путина

Коллаж OBOZREVATEL

Новости
''В апреле или мае'': в команде боксера из окружения Путина сделали заявление о бое с Усиком

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персоны
Мурат ГассиевАлександр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
15
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги