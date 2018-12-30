''Многоударный'': Гассиев сделал прогноз на бой Усика с боксером из команды Путина

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев считает, что шансы в потенциальном бою Александра Усика и боксера из движения Putin Team Дениса Лебедева приблизительно равны.

"Если у них получится договориться, то думаю, бой состоится. WBA вроде как обязала провести такой бой. Этот поединок будет очень интересным. С удовольствием его посмотрю. И если этот бой будет в России или на Украине, то при возможности с радостью поеду посмотреть. Насчет итогов тяжело загадывать, оба боксера двигаются на ногах, делают примерно одно и то же. Просто Усик более многоударный, а Лебедев пожестче. Шансы, наверное, 50 на 50", – цитируют Гассиева "РИА Новости".

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