''Многоударный'': Гассиев сделал прогноз на бой Усика с боксером из команды Путина

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев считает, что шансы в потенциальном бою Александра Усика и боксера из движения Putin Team Дениса Лебедева приблизительно равны.
"Если у них получится договориться, то думаю, бой состоится. WBA вроде как обязала провести такой бой. Этот поединок будет очень интересным. С удовольствием его посмотрю. И если этот бой будет в России или на Украине, то при возможности с радостью поеду посмотреть. Насчет итогов тяжело загадывать, оба боксера двигаются на ногах, делают примерно одно и то же. Просто Усик более многоударный, а Лебедев пожестче. Шансы, наверное, 50 на 50", – цитируют Гассиева "РИА Новости".
Коллаж OBOZREVATEL
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июле 2018 года украинец Александр Усик единогласным решением судей победил Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии и завоевал титул абсолютного чемпиона мира.
Гассиев в декабре 2016 года раздельным решением судей победил Лебедева.
Александр Усик заявил о готовности драться с Денисом Лебедевым при наличии выгодного финансового предложения со стороны российского боксера.