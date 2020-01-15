Фьюри подтвердил, что Кличко нокаутировал Уайлдера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не сомневается в правдоподобности слов британского боксера Диллиана Уайта о том, что легендарный украинец Владимир Кличко жестко нокаутировал Деонтея Уайлдера во время спарринга в 2014 году.
"Я верю этим словам. Я не вижу причин, по которым Диллиан Уайт стал бы врать, ведь он был там. Я слышал об этом и от других людей. Людей, которые близки к Кличко. Но спарринг – это спарринг. Лучше быть нокаутированным в зале, чем в титульном бою", – заявил Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.
Тайсон Фьюри
УНИАН
Напомним, что титульный бой за пояс WBC между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.
Как сообщал OBOZREVATEL, британский боксер Диллиан Уайт рассказал, что Владимир Кличко жестко нокаутировал нынешнего чемпиона мира Деонтея Уайлдера во время одного из спаррингов.
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