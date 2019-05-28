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"Это просто невероятно!" Джошуа попытался повторить трюк Ломаченко и испытал шок

1.6тЧитать материал на украинском

Британский чемпион Энтони Джошуа во время подготовки к бою с мексиканцем Энди Руисом использовал ряд упражнений, которые можно увидеть в исполнении Василия Ломаченко.

В частности, AJ решил попробовать один из трюков украинца, когда тот максимально возможное время проводит под водой. Британцу не удалось и близко подобраться к результату Василия, что вызвало у Энтони настоящий шок.

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Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

"Я смотрел документальный фильм о Ломаченко, где он это делает. Это похоже на контроль над разумом. Когда он опускает голову под воду на определенное время… Его максимум составлял что-то около четырех с половиной минут без выныривания на воздух. Четыре минуты! Это просто невероятно – контроль над разумом. Мой максимум – около 30 секунд!" – сказал Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня в Нью-Йорке Энтони Джошуа впервые выйдет в ринг в США. Британец проведет защиту поясов WBA, WBO и IBF в поединке против представителя Мексики Энди Руиса.

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Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони Джошуа
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Антипова Лариса
Антипова Лариса
Огpoмное спaсибо тoмy, ктo пoкaзaл мне этот чyдо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁chakevt Прoстo прoйдя прocтoй опpoc пoлyчилa пoчти полугoдовую зaрплатy)) Пoльзyйтесь, пoкa eсть возмoжность=)
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