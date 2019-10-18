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18 октября • обновлено в 17:52
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"Это больно": Усик дал последний совет Гвоздику перед боем с Бетербиевым

1.1т Читать материал на украинском

Украинец Александр Усик прилетел в США поддержать соотечественника, чемпиона мира в полутяжелом весе WBC Александра Гвоздика в бою с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым из России.

Александр Усик и Александр Гвоздик

Александр Усик и Александр Гвоздик

champion.com.ua

"Саша, приехали тебя поддержать. Все, что есть, будем отдавать. А ты отдай все, что у тебя есть, и порадуй нас. Бей его так, как ты меня бил, я тебя прошу. Это больно", – сказал Усик.

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Напомним, поединок Гвоздик – Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19 октября в Филадельфии. Он станет объединительным за пояса WBC и IBF.

OBOZREVATEL будет вести прямую онлайн-трансляцию поединка.

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Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Усик Александр Гвоздик
Место
США Филадельфия
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