"Эпохальный боксер": в России восхитились Ломаченко

Непобедимый российский бкосер Александр Беспутин (13-0, 9 КО) уверен, что украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) является олицетворением Мохаммеда Али в современном боксе.

"В каждом виде спорта есть эпохальные люди. Вот Вася - он на данный момент эпохальный, исторический боксер. В свое время был Мохаммед Али. Про него говорили, что он испортил поколение тяжеловесов. Он двигался на ногах и этим испортил - все хотели его копировать. На таком высоком уровне, только Ломаченко делает заходы. Еще какие-то вещи, которые никто не делает. Можно сказать, что это его визитная карточка, до него никто так не делал", – сказал Беспутин в интервью ESNews.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 36-летний россиянин Петр Петров (40-6-2, 21 KO) выступил с дерзким заявлением о возможных поединках с топовыми боксерами легкого дивизиона.

В частности, спортсмен назвал себя одним из лучших в весе и бросил вызов Ломаченко.

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