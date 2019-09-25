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27 сентября • обновлено в 19:56
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"Эпохальный боксер": в России восхитились Ломаченко

5.2т Читать материал на украинском

Непобедимый российский бкосер Александр Беспутин (13-0, 9 КО) уверен, что украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) является олицетворением Мохаммеда Али в современном боксе.

"В каждом виде спорта есть эпохальные люди. Вот Вася - он на данный момент эпохальный, исторический боксер. В свое время был Мохаммед Али. Про него говорили, что он испортил поколение тяжеловесов. Он двигался на ногах и этим испортил - все хотели его копировать. На таком высоком уровне, только Ломаченко делает заходы. Еще какие-то вещи, которые никто не делает. Можно сказать, что это его визитная карточка, до него никто так не делал", – сказал Беспутин в интервью ESNews.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 36-летний россиянин Петр Петров (40-6-2, 21 KO) выступил с дерзким заявлением о возможных поединках с топовыми боксерами легкого дивизиона.

В частности, спортсмен назвал себя одним из лучших в весе и бросил вызов Ломаченко.

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Персона
Василий Ломаченко
Место
Россия
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Якесь у нього неправильне для Росії призвіще...
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