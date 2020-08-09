Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер (33-4-1, 24 КО) оскорбил известного украинского боксера Ивана Редкача (23-5, 18 КО).

У себя в Instagram 31-летний американец заявил, что в следующем бою подерется против украинца, при этом обозвав его.

"В своем следующем бою я нокаутирую эту ни**ерскую су*у. О Боже, вы знаете, что я без понятия, как его зовут", – написал Бронер.

На фото Иван Редкач Instagram Эдриена Бронера

Отметим, что изначально поединок Редкач – Бронер был запланирован на октябрь прошлого года, однако в августе Эдриан в Instagram неожиданно объявил о завершении карьеры. Позже пост был удален.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бронер в январе 2019-го единогласным решением судей проиграл легендарному Мэнни Пакьяо.